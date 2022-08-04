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    Selen Görgüzel'den nafaka tepkisi

    Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, yüklü miktarda nafaka alan kadınları eleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 11:18
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    Selen Görgüzel'den nafaka tepkisi

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal için ödediği 10 bin dolarlık nafakanın liraya çevrilmesi için dava açmış ve nafaka olarak 70 bin lira ödemesine hükmedilmişti.

    Dolar istedi

    Yılmaz, oğlu için 70 bin lira ödemeye başladı. Ahu Yağtu, mahkeme kararının henüz kesinleşmediğini ve nafakanın 10 bin dolar ödenmesi istediğini belirterek Cem Yılmaz’ı icraya verdi.

    Hamdi Alkan'dan boşanan oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından nafaka alan kadınlara tepki gösterdi:

    "Kimse kusura bakmasın"

    "Kimse kusura bakmasın bu anneliği ve evliliği sömürüdür. Evlilik ticareti yapan hemcinslerimi esefle kınıyorum."

    Nafaka istemedi

    Selen Görgüzel ile Hamdi ALkan tek celsede boşanmıştı. Mahkeme, protokol gereği Hamdi Alkan’a ait Amerika’nın New York kentindeki ev ile lüks bir otomobilin Selen Görgüzel’e verilmesine hükmetti. Ünlü çiftin, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.

    Selen Görgüzel den nafaka tepkisi #1

    Selen Görgüzel den nafaka tepkisi #2


    Selen Görgüzel den nafaka tepkisi #3


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