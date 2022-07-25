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    Selen Görgüzel'den 'sünnet derisinden estetik' tepkilerine cevap

    Selen Görgüzel'den 'sünnet derisinden estetik' tepkilerine cevap

    Sünnet derisiyle genç kaldığını söyleyen Selen Görgüzel, aldığı tepkiler sonrası açıklama yapmak zorunda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 07:49
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 09:33
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    Oyuncu ve senarist eşi Hamdi Alkan'dan olaylı bir şekilde boşanması hayli konuşulan Selen Görgüzel, gündemden düşmüyor.

    Görgüzel, son olarak sünnet derisinden estetik yaptırmasıyla gündeme geldi. Yaşlanmayı geciktirmek için yapılan bu işlemle ilgili sosyal medyada "Çocuklarımızı kesiyorlar" tarzında yorumlarda bulunuldu. Görgüzel, bu yorumlara isyan etti.

    Görgüzel, sosyal medyadaki eleştirilere de sosyal medya hesabından paylaştığı şu hikaye ile yanıt verdi:

    "Cahiller"

    "Anlamadan araştırmadan abuk subuk yaptığınız yorumları silmiyorum ki cahilliğiniz ifşa olsun! Teneke gibi işiniz gücünüz boş boş ses çıkarmak. Teknoloji ve tıbbın büyük araştırmalar ve izinler sonucu geliştirdiği bir yöntemi vahşete çeviren felaket tellalları buyurun; Yeni doğan sünnet derisinden elde edilen fibroblast hücrelerinin, yüksek teknolojiye sahip laboratuvar ortamında, biyomühendislik teknikleri ile çoğaltılarak kişinin ihtiyaç duyduğu bölgeye enjekte edilmesine dayanan allojenik'tir.

    "Hasta mısınız?"

    Yani kimsenin çoluğu çocuğu kesilip biçilmiyor hasta mısınız? El insaf yahu!"

    Selen Görgüzel den sünnet derisinden estetik tepkilerine cevap #1

    Selen Görgüzel den sünnet derisinden estetik tepkilerine cevap #2

    Selen Görgüzel den sünnet derisinden estetik tepkilerine cevap #3


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