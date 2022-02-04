Selen Görgüzel zamlara isyan etti

Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, üst üste gelen zamlara, sosyal medya hesabından isyan etti.

Hamdi Alkan'ın kendisi gibi oyuncu eşi Selen Görgüzel, elektrik, doğalgaz ve kira artış oranlarındaki yükselişe sitem etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Selen Görgüzel Alkan, ''Kendi ülkemizde limon gibi sıkılıyoruz!'' dedi.

"KORKMUYORUM"

Selen Görgüzel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir sürü şey yazıp yazıp siliyorum. Korkumdan değil, bir şey değişmeyeceğini bildiğim için. Yani daha ne olması lazım! Göz göre göre, kendi ülkemizde limon gibi sıkılıyoruz.

Yakında 'Aldığınız soluk için bile para ödeyeceksiniz' deseler, söylene söylene, öve söve kabul edeceğiz.

"KAFAYI YEDİNİZ"

Anlamıyorum, sesi çıkmayanlar her gün pirzola mı yiyor? Elektrik ve doğalgaz faturası ödemiyorlar mı? İki ay önce 3 bin 500 olan kira bedeli evler, 15 bin TL... Kafayı yediniz!"

ÖPÜŞME İZİN ALMIŞTI

Selen Görgüzel, oynadığı tiyatro oyununda rol arkadaşıyla öpüşmeden önce kendisini izlemeye gelen eşi Hamdi Alkan'dan izin almıştı. Alkan'ın izninden sonra sahnede öpüşme gerçekleşmişti. Bu olay günlerce konuşulmuştu.



