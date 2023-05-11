Selen Görgüzel'in sahne performansı beğenilmedi Selen Görgüzel usta sanatçı Kayahan'ın 'Seni Versinler' parçasını seslendirdi. Görgüzel'in performansı eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Oyuncu-şarkıcı Selen Görgüzel, 8 yıl evli kaldığı Hamdi Alkan’dan geçtiğimiz sene boşanmıştı.

Şimdilerde sahne alan Selen Görgüzel'in seslendirdiği 'Seni Versinler' performansından bir kısım sosyal medyanın diline düştü. Birçok ünlü ile beraber Işın Karaca da "Ama neden?" şeklinde yorum yaptı. Selen Görgüzel'den o yoruma yanıt geldi.

"Talan etmeye çalıştınız"

Selen Görgüzel yapılan eleştirilere ve Işın Karaca'ya yanıt verdi. İşte o yanıtı;

"Dün gece sahnemde söylemeyi en sevdiğim şarkı Yemin Ettim’in 5sn’lik ve üstelik telefonla çekilmiş küçük bir parçasıyla beni talan etmeye çalışan sanat severler :) önemli olan iyi niyet bilmediğiniz her konuda fikrinizin olmasına alıştık ama bildiği halde neden diye soran çok sevgili Işın Karaca'ya hepinizin önünde cevap vereyim SESİNE GÜVENİP BAĞIRARAK OKUMAK NE KADARDA RAHATSIZ EDİCİ OLUYORMUŞ DİMİ!!!"