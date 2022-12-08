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    Selen Görgüzel'in zayıflama formülü

    Selen Görgüzel'in zayıflamak için bulduğu formül yine çok şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 07:32
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 07:46
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    Selen Görgüzel'in zayıflama formülü

    Eski eşi oyuncu Hamdi Alkan'la yollarını ayıran Selen Görgüzel, daha önce yüzüne sünnet derisinden elde edilen hücre enjekte ettiren ve vücuduna ayı kanı enjekte ettirmek için araştırma yaptığını açıklamıştı.

    Ünlü şarkıcı, son zamanlarda iştahının arttığını söyledi. Görgüzel'in zayıflamak için geliştirdiği formül dikkat çekti.

    Aşk acısı lazım

    Selen Görgüzel "Hem yeni şarkım çıkacak hem de bir dizi projesiyle ekranlara geleceğim. Merak uyandırmak için söylemiyorum ama sürprizi büyük bir proje. Ortalık kasıp kavrulacak" diye konuştu.

    Yoğun iş temposundan dolayı aşka vakit ayıramadığını da sözlerine ekleyen ünlü oyuncu ve şarkıcı, aldığı kilolarını vermek için ise aşk acısına ihtiyacı olduğunu söyledi.

    Selen Görgüzel in zayıflama formülü #1

    Selen Görgüzel in zayıflama formülü #2


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