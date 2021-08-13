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    Selen Seyven doğum için gün sayıyor

    Geçtiğimiz yıl evlenen ünlü oyuncu Selen Seyven, anne olmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2021 - 14:40
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 14:59
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    Selen Seyven doğum için gün sayıyor

    Son olarak "Avlu" dizisinde seyirci karşısına çıkan Selen Seyven, geçtiğimiz sene sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Seyven, yaşamını Baran Yıldırım ile birleştirmişti.

    Mutlu birliktelikleri süren çift, şimdilerde anne-baba olmak için gün sayıyor. Heyecanı gün geçtikçe büyüyen Seyven ile Yıldırım'ın kızları olacak.

    Eylül ayında ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan çiftten Selen Seyven, belirginleşen karnı ile verdiği pozları sık sık Instagram'dan paylaşıyor.

    "SENİ BEKLİYORUZ"

    Hamilelik sürecinde de egzersizlerini aksatmayarak sporunu yapan Seyven, son olarak eşi ile kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncu, birlikte verdikleri pozu, "Seni bekliyoruz." notu ile sosyal medya hesabından yayınladı.

    Selen Seyven doğum için gün sayıyor #1

    Selen Seyven doğum için gün sayıyor #2

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