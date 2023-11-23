Selen Seyven'in ilginç doğum anısı: "Ameliyathanedeki herkes şaşırdı" 2020 senesinde Baran Yıldırım ile nikah masasına oturan Selen Seyven, oğlunu dünyaya getirdiği günü anlattı.

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Son olarak "Avlu" dizisinde rol alan ünlü oyuncu Selen Seyven, beş aydır tanıştığı inşaat sektöründe çalışan Baran Yıldırım ile Ağustos 2020'de dünya evine girmişti. İzmir'de gerçekleşen törene, çiftin ailesi ve yakın dostları katılmıştı.

Bir süredir ekranlardan uzak duran Selen Seyven’in bu evlilikten bir çocuğu bulunuyor.

Selin Seyven son olarak verdiği bir röportajda özel hayatıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. 37 yaşındaki Seyven, oğlunun sarışın doğmasıyla herkesin büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi:

"Marsel 9 ay 15 günlük doğdu"

"Marsel 9 ay 15 günlük doğdu. Rahatı fazlasıyla yerindeydi sanırım, doğmak için beni zorlamadı. Günü geçtiği için doğumu suni sancıyla başlatmak zorunda kaldı doktorumuz.

Dokuz saatlik sancılarından sonra acil sezaryen doğuma alındım çünkü Marsel’in nabzı düşmeye başlamıştı.

‘Aa bu sarı çıktı’

Ameliyathaneye girdikten sonra her şey çok hızlı gelişti ve doktorumuzun ‘Aa bu sarı çıktı’ demesiyle Marsel’i gördüm. Ameliyathanedeki herkes şaşırdı. Malum babası da ben de esmeriz."