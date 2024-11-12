Selena Gomez evleniyor: Gizli evlilik planı ortaya çıktı

Haber Merkezi

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez evleniyor...

Bir yılı aşkın süredir birlikte olan müzik yapımcısı Benny Blanco ve Selena Gomez, gizlice bir evlilik planı hazırlıyor.

Evlenmek ve yuva sahibi olmak konusundaki isteğini her seferinde dile getiren Gomez, sonunda hayallerine kavuşuyor.

DÜĞÜN ORGANİZATÖRÜ TAKİP ETTİ

Sosyal medya hesabından düğü organizatörlerini gizlice takip ettiği ve bazı videoları beğendiği ortaya çıkan Selena Gomez'in ismini vermek istemeyen bir arkadaşı, evlilik iddialarını doğruladı.

Çiftin kısa süre içerisinde sürpriz bir şekilde evleneceği ileri sürüldü.

DÜĞÜNÜN DETAYLARI İFŞA OLDU

Selena'nın yakın arkadaşı olduğu teyit edilen kaynak, gizli düğünün detaylarını ifşa etti.

Life & Style'ın haberine göre; kaynak, "Selena'nın ne istediğine dair net bir vizyonu var." dedi.

İçeriden bilgi veren kaynak, Selena'nın "açık havada bir tören, iki elbise ve muhteşem yiyeceklerle dolu masalar" istediğini açıkladı.

"MİSAFİRLER AÇ KALMAYACAK"

Düğüne ilişkin bilgi veren kaynak, yiyecek konusunda özellikle düşünüldüğünü belirterek, "Benny ve Selena'nın isteyeceği son şey, misafirlerinin aç kalmasıdır." dedi.

"Selena da büyük gün için kendine özgü bir koku istiyor." diyen kaynak, sözlerine şöyle devam etti: "Her şeye sıkılabilen ve insanların eve götürebildiği bir parfüm!"

"GELENEKSEL BİR DÜĞÜN İSTİYOR"

Selena'nın akrabası olan gizli bir kaynak ise, Selena'nın "tuhaflık unsurları ve harika yiyecekler içeren geleneksel bir düğün istediğini" belirtti.