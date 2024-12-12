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Justin Bieber ile yaşadığı toksik aşkın ardından yıkılan Selena Gomez, kısa bir süre önce aşk orucunu bozmuştu.

Bieber'ın yapımcısı ve yakın arkadaşı olan prodüktör Benny Blancı ile yeni bir aşka yelken açan Gomez, bu aşkın ona çok iyi geldiğini ifade etmişti.

Benny Blanco katıldığı bir müzik programında "Selena benim gibi bir adama nasıl baktı bilmiyorum ama onu çok seviyorum" derken, Selena ise yeni sevgilisinin kendisini olduğu gibi kabul ettiğini ve bu yüzden dış görünüşle ilgili yorumları umursamadığını açıklamıştı.

EVLENME TEKLİFİ ALDI

Bir aile kurmaya olan hayallerini sık sık dile getiren Selen Gomez, hayranlarına mutlu haberi verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisi Benny Blanco ile fotoğraflarını paylaşan Gomez, evlenme teklifi aldığını duyurdu.

"O BENİM EŞİM"

32 yaşındaki güzel şarkıcı, evlenme teklifi aldığı anları "Sonsuzluk şimdi başlıyor" notuyla paylaştı.

Blanco da şarkıcının paylaşımına "Bekleyin, o benim eşim" yorumunda bulundu.

"BİRLİKTE OLDUĞUM HERKESTEN DAHA İYİ"

Gomez, Benny Blanco ile ilişkisi hakkında "Hiç bu kadar güvende hissetmemiştim ve çok harika bir his" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız, "O benim her şeyim. Başıma gelen en iyi şey" demiş ve Blanco'nun ona herkesten daha iyi davrandığını "Birlikte olduğum herkesten hala daha iyi. Gerçek bu!" sözleriyle dile getirmişti.