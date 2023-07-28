Selena Gomez, kendisine böbreğini bağışlayan dostunun doğum gününü kutladı Ünlü şarkıcı Selena Gomez kendisine böbreğini bağışlayan dostunun doğum gününü kutladı.

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2017 yılında uzun süredir tedavi gördüğü Lupus hastalığı nedeniyle böbreklerinin çalışmaz hale geldiğini ve böbrek nakline gereksinim duyduğunu açıklayan dünyaca ünlü şarkıcı Selana Gomez'in yardımına yakın arkadaşı Francia Raisa yetişmişti.

"Eşsiz bir hediye verdi"

O dönem uzun bir süre ortadan kaybolan ünlü şarkıcı Instagram’dan bir açıklama yaparak kendisine böbreğini veren kişinin en yakın arkadaşı olduğunu açıklamıştı. Gomez, sayfasından "Güzel arkadaşım Francia Raisa, bana eşsiz bir hediye verdi. Seni çok seviyorum kardeşim" ifadelerini kullanmıştı.

Bir açıklamayla araları açılmıştı

Ancak 2007'den beri yakın arkadaş olan ikilinin arasında, 2022’nin kasım ayında Selena Gomez’in yaptığı bir açıklamayla soğuk rüzgarlar esmeye başlamıştı. Rolling Stone dergisine konuşan Selena, "Sektördeki tek arkadaşım Taylor Swift, hiçbir zaman havalı ünlülerden oluşan bir kız grubunda yer alamadım. Bu yüzden de hep kendimi o ortamlara yabancı hissettim" demişti. Bunun üzerine Francia Raisa, Gomez'in gündem olan sözlerine; "Hmmm ilginç" yorumunu yazmış; sonrasında ise hemen silmişti. Gomez de "Üzgünüm her açıklamamda tanıdığım her insanın adını anmıyorum" yazdığı başka bir yorum yaparak Francia'ya cevap vermişti.

"Seni seviyorum"

Tüm bunların ardından Gomez (31), 35 yaşına basan arkadaşının doğum gününü kutladı. Raisa ile çekilen fotoğraflarını peş peşe paylaşan şarkıcı, "Bu özel insana en mutlu doğum gününü diliyorum. Hayat bizi nereye götürürse götürsün, seni seviyorum" mesajını yazdı.