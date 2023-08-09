Selena Gomez mayolu pozuyla eleştirilere cevap verdi Ünlü şakıcı Selana Gomez, verdiği yeni ve ilginç pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

ensonhaber.com

Son dönemde aldığı kilolar nedeniyle sürekli eleştirilen dünyaca ünlü ünlü yıldız Selena Gomez, daha önce yaptığı bir açıklamada hakkında yapılan olumsuz yorumlara aldırmadığını söylemişti.

Bir stüdyo çekiminde kamera karşısına geçen Selena Gomez, iddialı kareleriyle kendisini linç edenlere meydan okudu.

Zinciri mayo

Cesur pozlarıyla bakana bir daha baktıran Selena Gomez, zincir detaylı siyah mayosuyla göz kamaştırdı. Pembe şişme eldivenler takan Gomez, terliklerinde ise seçimini leopar desenden yana kullandı.

Bir başka pozunda ise elbisesinde leopar deseni tercih eden Gomez, göğüs dekoltesiyle dikkat çekti. Pastel tonlarında bir fular takan dünyaca ünlü yıldız, koyu renkli ruj ve ojeleriyle oldukça iddialıydı.

8 milyona yakın beğeni

Gladyatör stiliyle de nefes kesen Gomez, el bileği ve bacağındaki dövmeleri gözden kaçmadı. Gomez'in sınırları zorlayan pozlarına kısa sürede 8 milyona yakın beğeni geldi.

Ayak bilekleri gümüş balonlara bağlandı

Güzel oyuncunun en ilginç pozu ise balonlu kareleri oldu. Ayak bileklerine gümüş tonlarında balonlar bağlanan yıldız, siyah şort tulumuyla bu defa oldukça sadeydi.