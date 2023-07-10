Selena Gomez, mayosuyla poz verdi Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, Instagram hesabından paylaştığı havuz pozlarını yayınladı.

ensonhaber.com

Kylie Jenner'in 'Instagram'da en çok takip edilen kadın' unvanını elinden alan Selena Gomez, paylaşımlarıyla magazin gündeminde her zaman yerini almayı biliyor.

Havuz pozları

Aldığı kilolar yüzünden sürekli eleştirilen Gomez, tatile çıktı. ABD'li yıldız, bu defa 430 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı havuz pozlarıyla adından söz ettirdi.

Kahve tonlarında bir mayo tercih eden Gomez, duru güzelliğiyle takipçilerinden övgü topladı.

9 milyon beğeni

Selena Gomez'in yaz karelerine 9 milyona yakın beğeni geldi.

Özel hayatı ve kariyeriyle dünyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Selena Gomez, sosyal medyada en çok takip edilen kadın olma unvanını da elinde taşıyor.