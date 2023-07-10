Selena Gomez, mayosuyla poz verdi

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Kylie Jenner'in 'Instagram'da en çok takip edilen kadın' unvanını elinden alan Selena Gomez, paylaşımlarıyla magazin gündeminde her zaman yerini almayı biliyor.
Havuz pozları
Aldığı kilolar yüzünden sürekli eleştirilen Gomez, tatile çıktı. ABD'li yıldız, bu defa 430 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı havuz pozlarıyla adından söz ettirdi.
Kahve tonlarında bir mayo tercih eden Gomez, duru güzelliğiyle takipçilerinden övgü topladı.
9 milyon beğeni
Selena Gomez'in yaz karelerine 9 milyona yakın beğeni geldi.
Özel hayatı ve kariyeriyle dünyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Selena Gomez, sosyal medyada en çok takip edilen kadın olma unvanını da elinde taşıyor.