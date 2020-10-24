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Selena Gomez, oy çağrısı yaptı
Ünlü şarkıcı Selena Gomez, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerinde herkesi oy vermeye çağırdı.
- Haber Merkezi
- 24.10.2020 - 07:09
Instagram'da yaklaşık 200 milyon takipçisi olan şarkıcı Selena Gomez, kısa bir aranın ardından Instagram'a geri döndü.
OY VERMEYE DAVET ETTİ
En son 2 Ekim'de paylaşım yapan Gomez, bu kez hayranlarını ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerine oy vermeye davet etti.
28 yaşındaki şarkıcı, gönderisinde oy pusulasını doldurduğunu belirterek, yakasına da 'Oy verdim' yazan bir rozet taktı.
Yaptığı paylaşımı, "Oy pusulamı doldurmayı yeni bitirdim" notuyla paylaşan Gomez'in fotoğrafını milyonlarca kişi beğendi.