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    Selena Gomez, oy çağrısı yaptı

    Ünlü şarkıcı Selena Gomez, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerinde herkesi oy vermeye çağırdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2020 - 07:09
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    Selena Gomez, oy çağrısı yaptı

    Instagram'da yaklaşık 200 milyon takipçisi olan şarkıcı Selena Gomez, kısa bir aranın ardından Instagram'a geri döndü.

    OY VERMEYE DAVET ETTİ

    En son 2 Ekim'de paylaşım yapan Gomez, bu kez hayranlarını ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerine oy vermeye davet etti.

    28 yaşındaki şarkıcı, gönderisinde oy pusulasını doldurduğunu belirterek, yakasına da 'Oy verdim' yazan bir rozet taktı.

    Yaptığı paylaşımı, "Oy pusulamı doldurmayı yeni bitirdim" notuyla paylaşan Gomez'in fotoğrafını milyonlarca kişi beğendi.

    Selena Gomez, oy çağrısı yaptı #1

    Selena Gomez, oy çağrısı yaptı #2

    Selena Gomez, oy çağrısı yaptı #3

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