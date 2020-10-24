Selena Gomez, oy çağrısı yaptı

Ünlü şarkıcı Selena Gomez, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerinde herkesi oy vermeye çağırdı.

Instagram'da yaklaşık 200 milyon takipçisi olan şarkıcı Selena Gomez, kısa bir aranın ardından Instagram'a geri döndü.

OY VERMEYE DAVET ETTİ

En son 2 Ekim'de paylaşım yapan Gomez, bu kez hayranlarını ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerine oy vermeye davet etti.

28 yaşındaki şarkıcı, gönderisinde oy pusulasını doldurduğunu belirterek, yakasına da 'Oy verdim' yazan bir rozet taktı.

Yaptığı paylaşımı, "Oy pusulamı doldurmayı yeni bitirdim" notuyla paylaşan Gomez'in fotoğrafını milyonlarca kişi beğendi.