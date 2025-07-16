Selena Gomez ve Benny Blanco evleniyor! Düğünün detayları sosyal medyaya düştü

Yıllar önce Justin Bieber ile yaşadığı aşkla hala sık sık gündem olan dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez ve Benny Blanco, bu eylül ayında Kaliforniya, Montecito'da iki günlük bir düğünle dünyaevine girecek.

Düğün için özel hazırlıklar devam ederken planlar yapılmaya başladı. Selena Gomez ve Benny Blanco, bu eylül ayında Kaliforniya, Montecito'da iki günlük bir düğünle dünyaevine girecek.

35 MİLYON DOLARLIK MALİKHANE

Tarihe tam karar veremeyen ünlü çift, samimi ve kişiselleştirilmiş bir kutlama hedefleyerek töreni 35 milyon dolarlık Los Angeles malikanelerinde düzenlemeyi düşünüyor.

Düğüne davet edilecek isimler için özel bir liste hazırlandı.