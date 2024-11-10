Selena Gomez yeni hastalığını açıkladı: Hamile değilim...

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ABD'li şarkıcı Selena Gomez'den üzen haber...

Oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, Emilia Perez galasında giydiği elbiseyle öne çıkan göbeği nedeniyle hamile sanılmıştı.

Anne olma isteğiyle bilinen şarkıcı, yazılan "hamile" haberlerine tepki gösterdi.

"ANNE OLAMAM"

2015 yılında lupus teşhisi aldığını ve bu nedenle anne olamayacağını duyuran Gomez, galada karnının şiş görünmesinin sebebinin yeni bir hastalık olduğunu duyurdu.

"BEN SADECE İNSANIM"

Sosyal medya hesabından yapılan çirkin yorumlara yanıt veren Gomez'in cümleleri hayranları tarafından desteklendi.

Karnının hamile gibi görünmesinin sebebini açıklayan şarkıcı, şöyle söyledi:

“Bağırsaklarımda SIBO (İnce Bağırsakta Aşırı Bakteri Üremesi) var ve zaman zaman alevleniyor. Belli bir vücut standardına uymuyor olmam umurumda değil. Benim öyle bir vücut yapım yok. Hikayenin sonu! Ben bir kurban değilim. Sadece insanım.”

SIBO NEDİR

SIBO, ince bağırsakta aşırı bakteri çoğalması ifadelerinin kısaltması olup, ince bağırsakta aşırı bakteri birikmesiyle ortaya çıkan bağırsaktaki sağlıklı sindirimi sağlayan mikroorganizmalardaki dengesizliktir.

Vücutta SIBO oluşması durumunda gaz, şişkinlik, midede ağrı ve ishal ya da kabızlık gibi belirtiler görülür.

Genellikle bu durum kişinin gün içerisinde yanlış beslenmesinden, bağırsak hareketlerinin yavaşlamasından ya da bağışıklık sistemi zayıflığından kaynaklanabilir.