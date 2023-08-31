Selena Gomez'den boxerlı poz Kilo aldığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Selena Gomez boxerlı pozunu paylaştı

ensonhaber.com

Son dönemlerde psikolojik sorunlar yaşadığı için ilaç kullandığı öne sürülen Selena Gomez, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Selena Gomez, makyaj masasının aynasından siyah boxerı ile poz verdi.

Yorumları takmıyor

Sosyal medyada sık sık kilo aldığı iddiasıyla linçlenen yıldız, bu paylaşımıyla olumsuz yorumlara aldırmadığını gösterdi.

Özel hayatıyla da merak uyandıran Selena, şimdilerde Hailey Bieber ile evli olan Justin Bieber ile uzun soluklu bir aşk yaşamıştı.

Sosyal medyada en çok takip edilen kadın ünvanını alan Selena Gomez'in, Instagram'da 420 milyondan fazla takipçisi mevcut.