Selena Gomez'den boxerlı poz
ensonhaber.com

Son dönemlerde psikolojik sorunlar yaşadığı için ilaç kullandığı öne sürülen Selena Gomez, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Selena Gomez, makyaj masasının aynasından siyah boxerı ile poz verdi.

Yorumları takmıyor

Sosyal medyada sık sık kilo aldığı iddiasıyla linçlenen yıldız, bu paylaşımıyla olumsuz yorumlara aldırmadığını gösterdi.

Özel hayatıyla da merak uyandıran Selena, şimdilerde Hailey Bieber ile evli olan ile uzun soluklu bir aşk yaşamıştı.

Selena Gomez'den boxerlı poz
Selena Gomez

Sosyal medyada en çok takip edilen kadın ünvanını alan Selena Gomez'in, Instagram'da 420 milyondan fazla takipçisi mevcut.