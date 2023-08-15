Selena Gomez'den göğüs dekolteli poz

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Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Gomez, en son göğüs dekolteli pozlarını paylaştı.
Straplez bir turuncu parça tercih eden Selena Gomez, aksesuar seçimini ise pırlanta bir kolyeden yana kullandı.
Beğeni yağdı
Saçlarını sımsıkı toplayan yıldız, makyajını ise şeftali tonlarında yaptı.
Büyük halka küpeler takan Selena Gomez'e kısa sürede 9 milyona yakın beğeni geldi.
Daha önce kilo aldığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Selena Gomez, eleştirilere maruz kalmıştı.