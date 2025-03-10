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Çocuk yaştan Justin Bieber ile yaşadığı aşkla çok konuşulan dünyanın en ünlü isimlerinden biri olan Selena Gomez, geçtiğimiz yıl yaptığı paylaşımla evlilik teklifi aldığını duyurmuştu.

Bir yıldan fazladır müzik yapımcısı Benny Blanco ile büyük bir aşk yaşayan Gomez şimdilerde evlenmeye hazırlanıyor.

Blonco ile dolu dizgin aşkları devam ederken Selena Gomez'den Instagram'da yeni paylaşım geldi.

"İYİ Kİ DOĞDUN BEBEĞİM"

Nişanlısı Benny Blanco'nun doğum gününü kutlayan Gomez, 'Seni hak edecek ne yaptım bilmiyorum ama iyi ki doğmuşsun. İyi ki doğdun bebeğim' yazdı.