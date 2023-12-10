Selena Gomez'den yeni aşkıyla paylaşım 31 yaşındaki yıldız, müzik yapımcısı Benny Blanco ile birlikte olduğu kareyi paylaştı. İkilinin 6 aydır beraber olduğu öğrenildi.

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Justin Bieber aşkıyla gündemden düşmeyen Selena Gomez, sosyal medyada yeni sevgilisini paylaştı.

Müzik yapımcısı Benny Blanco ile birlikte olduğu kareyi yayınlayan yıldız, 6 aydır mutlu bir birliktelik içinde olduğunu duyurdu.

Gomez yeni sevgilisi hakkında "O benim her şeyim. Başıma gelen en iyi şey" dedi.

"En mutlu anımdayım"

6 aydır birlikte olduklarını söyleyen şarkıcı, 35 yaşındaki Blanco'nun ona herkesten daha iyi davrandığını "Birlikte olduğum herkesten hala daha iyi. Gerçek bu!" diyerek dile getirdi.

İlişkisi hakkında yapılan yorumlara kayıtsız kalmayan yıldız, "Neden bu kadar umursadığınızı anlayamadım. En mutlu anımdayım. Sözlerinizin hayatımı yön vermesine izin vermeyeceğim. Asla. Bitti! En mutlu anımda yanımda değilseniz, hayatımda hiç olmayın daha iyi" dedi.