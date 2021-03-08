Selena'nın küçük Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş büyüdü

Sinem Kobal’ın hayat verdiği Selena’nın ablalık yaptığı küçük kızlardan biri de Dilara Kurtulmuş’tu.

2006 yılında yayınlanan Selena dizisinde evin en küçük kızı Nazlı olarak seyircinin karşısına çıkan Dilara Kurtulmuş, oyunculuğa nasıl başladığını anlattı.

Şimdilerde sosyal medyada yaptığı içeriklerle tanınan 22 yaşındaki genç oyuncu, “Dizi hayatımın dönüm noktası oldu. Beni hala 8 yaşında sanıyorlar.” dedi.

İşte Kurtulmuş'un oyunculuğa başlama hikayesi:

"TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ YAPTIK"

“Avusturya’da doğdum ve iki yaşındayken Türkiye’ye temelli dönüş yaptık. Mavi gözlü ve kıvırcık sarı saçlı bir bebektim. Çok tatlı da bir bebekmişim ve insanlar sokakta dönüp bir daha bakarmış. Bir gün ailem bir kafede otururken cast ajansı sahibi birileri reklamlarda oynamam gerektiğini söylemiş. Kısa bir araştırmadan sonra da beni bir cast ajansına yazdırmışlar. Birçok reklam filminde oynadım. ‘Bir Dilim Aşk’, ‘Anne Babamla Evlensene’, ‘Kadının Sessizliği’, ‘Hayat Bilgisi’ gibi dizilerde rol aldım. Ailemin giyim mağazası vardı





"HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI OLDU"

Çalışanımız, ‘Nazlı’ rolü için beni aradıklarını öğrendikten sonra bir araya gelmemizi sağladı. Ardından 8 yaşında ‘Selena’da oynamaya başladım. Dizi, hayatımın dönüm noktası oldu.” Genç oyuncu, o dönem setin de çok eğlenceli olduğunu söylüyor: “Sette kimse kimseden nefret etmezdi. Herkes çok iyi anlaşırdı. Çok güzel bir dönemdi. Setin en sevileni bendim. Bana sürekli hediyeler alırlardı. Okulda çok fazla arkadaşım yoktu. Çünkü hafta sonları ve okul çıkışlarında sete giderdim. İnsanların beni ‘Selena’ yüzünden mi sevdiklerini tam anlayamıyordum. Birazcık da üzülüyordum, sokaktaki insanların bana sürekli ‘Selena’ demesinden. Ama sonrasında da alıştım.”





Dilara Kurtulmuş, 2009 yılında dizi bittikten sonra birkaç yapımda yer aldıktan sonra setlere ara veriyor: “Liseye başladıktan sonra dizide oynamadım. Kendimi mi beğenmedim bilmiyorum ama bir iki oyuncu seçmesine gittim. Okulumu aksatacağımı fark ettim. Derslerime odaklanmak istedim. Üniversitede ‘Moda Tasarımı’ bölümüne girdim ve o mesleğe odaklandım.”