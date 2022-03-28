Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş süper minisiyle poz verdi

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş süper minisiyle beğeni yağmuruna tutuldu.

Bir dönem reyting rekorları kıran Selena dizisinde Nazlı karakterini canlandıran genç oyuncu Dilara Kurtulmuş, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

MİNİ ETEKLİ DİLARA

23 yaşında olan Avusturya doğumlu genç oyuncu Dilara Kurtulmuş, bu kez süper minili pozuyla takipçilerinden yoğun beğeni aldı.

Genç oyuncu, Selena'nın ardından Nefes ve Nuri gibi dizilerde de yer almıştı.

Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünde tamamlayan ünlü isim, şimdilerde sosyal medyada içerik üreticiliği yapıyor.