Haber Merkezi
Başrollerini Sinem Kobal, Gökhan Keser ile Zuhal Topal'ın paylaştığı Selena dizisinde hayat verdiği 'Selin' karakteriyle hafızalara kazınan Cansu Demirci, yıllar sonra ortaya çıktı.
Akademik kariyerine yönelmek için oyunculuğu bırakan ve yurt dışına yerleşen Demirci, evlendi.
GELİN HALİNE BEĞENİ YAĞDI
Cansu Demirci'nin nikah kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hayatını bir süredir gözlerden uzak yaşayan Demirci'nin nikah karelerine beğeni ve yorum yağdı.
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