Selena'nın yıldızı Hazal Şenel boşanıyor iddiası! Eşiyle fotoğraflarını kaldırdı

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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Selena dizisinde hayat verdiği 'Kıvılcım' karakteri ile hafızalara kazınan Hazal Şenel, özel hayatıyla gündeme geldi.
2020 yılında evlenmişti
Selena'dan sonra Pis Yedili dizisinde rol alan Hazal Şenel, sette tanıştığı kendisi gibi oyuncu Bertan Asllani ile 2020 yılında sessiz sedasız evlenmişti.
Fotoğraflar silindi
Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, sosyal medyadan birbirlerine ait olan fotoğrafları kaldırdı.
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