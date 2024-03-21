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Selena'nın yıldızı Hazal Şenel boşanıyor iddiası! Eşiyle fotoğraflarını kaldırdı

Selena'nın yıldızı Hazal Şenel boşanıyor iddiası! Eşiyle fotoğraflarını kaldırdı Kendisi gibi oyuncu Bertan Asllani ile 2020 yılında sessiz sedasız evlenen Hazal Şenel'in eşiyle boşanacağı iddia edildi.