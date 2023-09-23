Selim Selimoğlu eşi Bengü'yü takipten çıktı Selim Selimoğlu ile mutlu bir evliliği olan Bengü, özel hayatıyla gündeme geldi. Eşi Bengü'yü takipten çıkınca sosyal medya çalkalandı.

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Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren, Zeynep ve Selim adında iki çocuğu bulunan Bengü, Ankara konserinde gözyaşlarına boğuldu.

Ağla Kalbim şarkısında gözyaşlarına tutamayan Bengü'nün evliliğinde krizler olduğu iddia edildi.

Mutlu evlilikleriyle örnek çift olarak gösterilen Selim Selimoğlu ve Bengü'den şaşırtan hamle geldi.

Eşi takipten çıktı

Selim Selimoğlu eşi Bengü'yü Instagram hesabından takipten çıkınca sosyal medyada gündem oldu.

Selim Selimoğlu'ndan kafa karıştıran bu hareketine; 'Bengü'nün neden ağladığı belli oldu', 'Neden takip etmiyor?' gibi yorumlar yapıldı.