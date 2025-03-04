Selin Ciğerci davasında yeni gelişme! Deniz Akkaya'nın 2 yıl hapsi istendi

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Son dönemde kızıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Deniz Akkaya'nın, mahkeme işleri bitmek bilmiyor.

Kızına ilişkin vesayet davasına bakan hakime sosyal medyada hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Deniz Akkaya, ev hapsine çarptırılmıştı.

SELİN CİĞERCİ DAVASI DA VAR

Ev hapsi yeni kaldırılan ünlü isim, şimdi de Selin Ciğerci'ye hakaretten yargılanıyor.

Selin Ciğerci, 2021'de sosyal medya üzerinden kendisine hırsız dediği için Deniz Akkaya'dan şikâyetçi olunca savcılık, dava açmıştı. Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

2 YIL HAPİS TALEBİ

Mütalaada, Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci'ye alenen hakaret ettiği belirtilerek sesli, yazılı ve görüntülü bir iletişim aracıyla alenen hakaret suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.