Selin Ciğerci, eleştirilere cevap verdi Selin Ciğerci, transparan kombinine gelen eleştirilerin ardından açıklama yaptı.

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Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda sosyal medya sayfasından kazandığı parayı açıklayarak şaşırtan Selin Ciğerci, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen bir isim.

Geçtiğimiz günlerde ünlü markanın bir modelini üzerinde taşıyan Ciğerci, transparan taytıyla vücut hatlarını ön plana çıkardı.

"İğrençsin"

Selin Ciğerci'nin tarzına eleştiriler ve "İğrençsin" mesajları da gelince ünlü fenomen açıklama yaptı.

"Evli bir adama bakmıyorum"

Ciğerci açıklamasında, "Siz önce kendi gücünüzü kazanmaya bakacaksınız benim işim gücüm olmasa belki o kadar açık giyinmem. Ünlü bir insan olduğum için çok fazla rahatım çünkü kimse benim arkamdan kötü bir şey konuşamaz. En fazla 'Selin çok iddialı giyindi' derler... Kendime bakıyorum, kendime yakıştırıyorum. Evli bir adama bakmıyorum, yanlış bir şey yapmıyorum. Kendi gücümdeyim. Dekolteyi gücümden alıyorum." dedi.