Selin Ciğerci ilk kez kızını paylaştı Ünlü fenomen Selin Ciğerci ve iki kere evlenip boşandığı Gökhan Çıra, taşıyıcı anne aracılığıyla evlat edinmişti.

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Cinsiyet değiştirmesiyle tanınan Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile evli olduğu dönemde bir bebeği evlat edindiklerini açıklamıştı. Ciğerci, bebeğe de kendisinin bakacağını açıklayarak gündem olmuştu.

"Anne olmayı sevdim"

Taşıyıcı anne aracılığıyla evlat edinen ikiliden Ciğerci, bu konuda sessiz kalıyordu. Kızını paylaşmayan Ciğerci, ilk defa bir paylaşım yaptı. Sosyal medya fenomeni, paylaşımında "Ne yazsam buraya az ama şunu söyleyeyim sevgili hanımlar gerçekten bu dünyada en çok anne olmayı sevdim bana her şeyden çok en çok ANNE OLMAK YAKIŞTI. Bana her gün bir şey öğreten güzel kızım." dedi.

O dönemde tepki çeken Selin Ciğerci, "Ben hep anne olmak istediğimi ve olacağımı söylüyordum zaten. Eski eşimle evliyken bir yola başvurmuştuk. Evlat edinmek için başvurularımız kabul edildi." açıklamasında bulunmuştu.