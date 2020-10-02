Selin Ciğerci, tatile gitmek için helikopter kiraladı

Kendi markasını çıkardıktan sonra dünyaca ünlü marka çantalarını ve ultra lüks arabalarıyla gündeme gelen iş kadını Selin Ciğerci, yeni bir olayla adından söz ettirdi.

Lamborghini Huracan'dan sonra Rolls-Royce marka arabasıyla gündem olan Selin Ciğerci şimdi de helikopter kiraladı.

Lüks harcamalarıyla her daim gündemde kalan Ciğerci, helikopter seyahati için de 27 bin TL ödedi.

Ciğerci, helikopter içinde verdiği pozları da 2,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Ciğerci, peş peşe yaptığı paylaşımlarını "Bu fotoğrafların altına ne yazılır ki" notuyla takipçileriyle paylaştı.