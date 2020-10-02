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    Selin Ciğerci, tatile gitmek için helikopter kiraladı

    Kendi kozmetik markasını çıkardıktan sonra yoğun bir iş temposuna giren Selin Ciğerci, İstanbul'dan Marmaris'e tatile giderken 27 bin TL'ye helikopter kiraladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2020 - 03:23
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    Selin Ciğerci, tatile gitmek için helikopter kiraladı

    Kendi markasını çıkardıktan sonra dünyaca ünlü marka çantalarını ve ultra lüks arabalarıyla gündeme gelen iş kadını Selin Ciğerci, yeni bir olayla adından söz ettirdi.

    Lamborghini Huracan'dan sonra Rolls-Royce marka arabasıyla gündem olan Selin Ciğerci şimdi de helikopter kiraladı.

    HELİKOPTERDE POZ VERDİ

    Lüks harcamalarıyla her daim gündemde kalan Ciğerci, helikopter seyahati için de 27 bin TL ödedi.

    Ciğerci, helikopter içinde verdiği pozları da 2,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

    Ciğerci, peş peşe yaptığı paylaşımlarını "Bu fotoğrafların altına ne yazılır ki" notuyla takipçileriyle paylaştı.

    Selin Ciğerci, tatile gitmek için helikopter kiraladı #1

    Selin Ciğerci, tatile gitmek için helikopter kiraladı #2

    Selin Ciğerci, tatile gitmek için helikopter kiraladı #3

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