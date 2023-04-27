Selin Ciğerci'den Kadir Doğulu açıklaması Ünlü fenomen Selin Ciğerci'den Kadir Doğulu iddialarıyla ilgili açıklama geldi.

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Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da bir mekanda 2 kadınla samimi halde dans ederken görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine Doğulu çifti sosyal medyada gündem oldu.

Mekanda samimi hareketler sergileyen Kadir Doğulu'nun öptüğü kişinin Selin Ciğerci olduğu iddia edildi.

"Vallahi ben değilim"

Kısa sürede binlerce mesaj alan Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Evet benziyor ama değilim vallahi. Bak evden çıkmadım daha. Baş harfi "S" demişler DM'lerimde şov var. Yine suçsuzum hem kızın beli kalın benim daha ince" dedi.