Selin Ciğerci'nın Gökhan Çıra paylaşımı Deniz Akkaya'yı kızdırdı! "Bu çocuğu zor bir hayat sınavı bekliyor" Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan eski manken Deniz Akkaya, yine Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci'yi hedef aldı.

Haber Merkezi

Eski futbolcu Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile evli olduğu dönemde taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olmuştu.

İkili, taşıyıcı anne yoluyla sahip oldukları kızları için sık sık bir araya geliyor.

Zaman zaman kızlarıyla pozlarını paylaşarak eski çift, kızlarına ne kadar düşkün olduklarını dile getiriyor.

Taşıyıcı anne aracılığıyla evlat edinen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra bu konuda tepki görmeye devam ediyor.

Son olarak Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin kızı ve eski eşinin olduğu bir pozu paylaşmasını gündeme getirdi.

"BU FOTOĞRAF NORMAL Mİ?"

Deniz Akkaya, baba-kızın yatakta oyun oynarken çekilmiş karesine "Ben aslında sizi anlıyorum çünkü siz anne ve baba olmanın ne demek olduğunu gerçekten bilmiyorsunuz öyle bir niyetle de bu çocuk satın alınmadı para verilerek. Pek tabii ki bu çocuk büyüdüğü zaman gerçek annesini arayacak, zor bir hayat zor sınavlar bekliyor masum bebeği.. Ancak soruyorum iç çamaşırı diyemeyeceğim resmen donla yatakta sere serpe yatıyorsun, çocukta cinsel organının üstünde oturuyor. Şimdi soruyorum bu fotoğrafı normal mi?" diyerek şoke etti.

Gökhan Çıra ise en sonunda kızıyla pozlarını paylaşarak söylenenlere ateş püskürdü.

DENİZ AKKAYA'YA KIZINI HATIRLATTI

Gökhan Çıra, "Spordan gelmiş yatakta oyun oynarken çekilmiş resimlerimiz altımdaki şorta iç çamaşırı diyecek kadar aciz bir millet olamayız ya bakın arkadaşlar gerçekten canımız canım acıyor, ben susuyorum sebebi sadece kızım.

Böyle bir haberi ortaya atan insanın ne düşünceyle attığı da ortada, kendisi daha aylar öncesinde kızıyla neler yaşamış bize annelik babalık öğretecek en son insan, adını bile ağzıma almak istemem." ifadelerini kullandı.