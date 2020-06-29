Selin Demiratar evlendi

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Selin Demiratar, sürpriz evlilik haberiyle gündeme geldi.

Oyunculuğa ara veren ve uzun zamandır yüzünü dinlendiren Selin Demiratar, bir süredir Mövenpick ve Le Meridien Etiler'in sahibi olan iş adamı Mehmet Ali Çebi ile aşk yaşıyordu.

Güzel oyuncu ve iş insanı sevgilisi evlendi. Çiftin nikahı Beykoz'da, aile arası bir törenle kıyıldı

YAŞ FARKI 10

Selin Demiratar'dan 10 yaş büyük olan damat Mehmet Ali Çebi'nin, daha önce yaptığı iki evlilikten iki çocuğu var. Huzur Sokağı, Acı Hayat dizilerinde oynayan Demiratar 37, Çebi ise 47 yaşında.