Selin Gökbakar: Karantina bizi etkilemedi

Selin Gökbakar ile Şahan Gökbakar çifti, karantina günlerinde sıkılmadıklarını söyledi.

Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar’la Instagram’da canlı yayın yaptı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden dışarıya çıkamayan ve evlerinde çocuklarıyla karantinada olan ünlü çift, günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

Güne erken başladıklarını söyleyen Selin Gökbakar, "06-06.30 gibi mesai başlıyor. 43’üncü günümüz. Kocam da ben de evcimeniz. Evden çıkmamak bizi çok rahatsız etmedi.” dedi.

"EV İŞİ YORUYOR"

Ünlü komedyen de “İki çocuğumuza da kendimiz baktık en başından beri. Çocuk bakımı çok koymadı, ev işleri temizlik konusunda bize yardım eden arkadaşlarımız vardı. 16 Mart itibarıyla onlar da izinliler. O işleri de biz yapıyoruz. O bizi birazcık yormuş olabilir.” diye konuştu.

TEPSİ MANTISI YAPTI

Selin Gökbakar yayında, eşinin mutfaktaki hünerlerini de övdü: “Ekmekte üstüne tanımam. Lahmacun yapıyor. Geçen tepsi mantısı yaptı.”

"2 GÜN KARIMDAN AZAR YİYORUM"

Şahan Gökbakar da bu övgülere esprili bir şekilde yanıt verdi: “Ekmeğini kuracaksın, mayanı yapacaksın, iki gün bekleyeceksin. Her taraf un. İki gün karından azarını yiyeceksin, öyle ekmek yapıyorsun.”