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    Selin Şekerci, aşka küstü

    "Yeşilçam" dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Selin Şekerci, son sevgilisi Murat Can Oğuz'dan da ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2021 - 07:53
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    Selin Şekerci, aşka küstü

    Daha önce ünlü oyuncular Kaan Taşaner ve Caner Cindoruk ile uzun süre aşk yaşayan ünlü oyuncu Selin Şekerci'nin aşktan yana yüzü bir türlü gülmüyor.

    MURAT DA GİTTİ

    Bir süre önce yönetmen Murat Can Oğuz ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Şekerci, özel hayatında aradığı mutluluğu yine bulamadı. Selin Şekerci ve Murat Can Oğuz, sessiz sedasız ayrıldı.

    KARİYERE YÖNELDİ

    Şu sıralar yanın arkadaşı Enis Arıkan ile takılan Selin Şekerci'nin şu sıralar kariyerine ağırlık vereceği öğrenildi.

    Selin Şekerci, aşka küstü #1

    Selin Şekerci, aşka küstü #2

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