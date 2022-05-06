En son oyuncu İbrahim Selim'le aşk yaşayan Selin Şekerci, aşka tövbe etti.

Kendisi gibi oyuncu olan İbrahim Selim ile birlikteliği yedi ay süren Selin Şekerci, Kuruçeşme'de görüntülendi. Aşktan yana bir türlü yüzü gülmeyen Selin Şekerci, aşka tövbe ettiğini açıkladı.

Çocuk istiyor

Son olarak dijital platformda yayınlanan 'Yeşilçam' dizisinde 'Mine Cansu' karakterine hayat veren ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Bir gün evlenirsem bilin ki çocuk yapacağım." açıklamasını yapmıştı.

"Aday yok"

Bu sözlerinin hatırlatılması üzerine Şekerci, “Anne olmayı çok istiyorum, çocuk sahibi olmak istiyorum tabii ki.” ifadelerini kullandı. Basın mensuplarının “Evlilik için bir aday var mı peki?” sorusunu Şekerci, “Bir aday yok, ben aşka tövbe ettim. Aşk meşk yok, olursa zaten haberiniz olur.” şeklinde cevapladı.

Neşesinin yerinde olduğu gözlenen Selin Şekerci, gazetecilerin “Eski ilişkilerinizden dolayı mı bu kararı verdiniz?” sorusuna ise gülerek “Yok yok, hepsi benim bebeklerim.” karşılığını verdi.

Sürpriz başladı, sürpriz bitti

Selin Şekerci’nin Nisan 2021'de meslektaşı İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan popüler programına konuk olmasından sonra başlayan sürpriz aşk, uzun ömürlü olmamıştı. Temmuzda ilişkiyi doğrulayan ve günler sonra Marmaris tatilinde ilişkileri belgelenen oyuncu çift, geçtiğimiz ocak ayında ayrılmıştı.

"Anlaşamadık"

İbrahim Selim, “Anlaşamadık, ayrılık kararı aldık biz de. O muhteşem bir insan, ben çok çalıştığım için kendisine zaman ayıramadım ve bu yüzden de ilişkimiz bitti” demişti. Şekerci ise ayrılık hakkında, “Barışmalık bir şey yok. Birbirimizi çok seviyoruz. Sıcağı sıcağına öyle 'Arkadaşız' gibi konuşmalar yapmak istemiyorum.” açıklamasını yapmıştı.