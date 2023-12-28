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Selin Şekerci hayranlarını krize soktu! Kendi cenazesi için bakın ne yaptı...

Selin Şekerci hayranlarını krize soktu! Kendi cenazesi için bakın ne yaptı... Aile'ye ikinci sezonunda dahil olan Selin Şekerci, projeye veda etti. Dizide 'Serap Varol' karakterine hayat veren Şekerci, vedası için lokma dağıttı.