Selin Şekerci hayranlarını krize soktu! Kendi cenazesi için bakın ne yaptı...

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı bir araya getiren Aile dizisi, finale gidiyor.
Diziye sonradan dahil olan Selin Şekerci ise finali göremeden veda etti.
Dizinin yeni bölümünün yayınlamasıyla birlikte Instagram hesabından set fotoğraflarını paylaşan Şekerci kendi cenazesi için lokma dağıttı.
"Allah kabul etsin"
Güzel oyuncu o anlarını; "Oynadığı karakter ölünce arkasından lokma döktürmedi demezsiniz. Kabul etsin, amin. Hoşça kal Serap Varol Bozdoğan." notu ile paylaştı.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Aile dizisi ekran yolculuğuna 7 Mart Salı günü Show TV’de 30 bölüm niyetiyle başlamıştı. Aile dizisi en başta planlandığı gibi 30. bölümde ekran hayatına veda edecek.
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