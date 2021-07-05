Euro
10.3031
0.05%
Dolar
8.6795
0%
Altın
499.04
0.05%
Borsa
1.377
0%
Bitcoin
296.995
-1.10%
EXEN Coin
28.51
-4.55%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Selin Şekerci ile İbrahim Selim tatile çıktı

    Taze aşıklar Selin Şekerci ile İbrahim Selim, tatilde görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2021 - 07:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Selin Şekerci ile İbrahim Selim tatile çıktı

    Geçtiğimiz haftalarda yeni bir aşka yelken açtıkları ortaya çıkan Selin Şekerci ile İbrahim Selim, baş başa tatile çıktı.

    SELİN RAHAT

    Marmaris’e giden sevgililer önceki gün ünlü bir plajda görüntülendi. Denize giren çiftten İbrahim Selim muhabirleri fark edince paniklerken, Selin Şekerci el salladı.

    Şekerci daha sonra havlu isteyerek sudan çıktı. Selim ise muhabirler gidene kadar denizde kalacağını söyledi.

    GÜLDÜRDÜ

    Sevgilisini “Gel ya bir şey olmaz. Gitmiyorlar ne yapalım” diyerek ikna etmeye çalışan Şekerci, aldığı “Gitmezlerse sudan çıkmam” cevabı karşısında kahkaha attı.

    Selin Şekerci ile İbrahim Selim tatile çıktı #1

    Selin Şekerci ile İbrahim Selim tatile çıktı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir