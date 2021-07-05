Selin Şekerci ile İbrahim Selim tatile çıktı

Taze aşıklar Selin Şekerci ile İbrahim Selim, tatilde görüntülendi.

Geçtiğimiz haftalarda yeni bir aşka yelken açtıkları ortaya çıkan Selin Şekerci ile İbrahim Selim, baş başa tatile çıktı.

SELİN RAHAT

Marmaris’e giden sevgililer önceki gün ünlü bir plajda görüntülendi. Denize giren çiftten İbrahim Selim muhabirleri fark edince paniklerken, Selin Şekerci el salladı.

Şekerci daha sonra havlu isteyerek sudan çıktı. Selim ise muhabirler gidene kadar denizde kalacağını söyledi.

GÜLDÜRDÜ

Sevgilisini “Gel ya bir şey olmaz. Gitmiyorlar ne yapalım” diyerek ikna etmeye çalışan Şekerci, aldığı “Gitmezlerse sudan çıkmam” cevabı karşısında kahkaha attı.