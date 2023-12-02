Selin Şekerci, kankası Hazal Kaya'yı emzirirken paylaştı Selin Şekerci, yakın arkadaşı Hazal Kaya'nın geçtiğimiz Şubat ayında dünyaya gelen Süreyya bebekleriyle ilgili bir paylaşım yaptı.

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Selin Şekerci, sosyal medya hesabından kankası Hazal Kaya'yı paylaştı.

Hazal Kaya'nın kızı Süreyya'yı kucağına aldığı anlarda, Selin Şekerci'nin de hastanede olduğu görüldü.

Kaya'nın yakın arkadaşı Selin Şekerci, hastanede çekilen kareleri paylaştı.

"Uykusuz 30 saat"

Şekerci, paylaşımına "11.02.2023 Süreyya... Aslında kapak bu değildi son fotoğraftı bu. Ama büyüsü var sanki... Uykusuz 30 küsürüncü saat ama yüzler pembe" notunu düştü.

Oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Şekerci'nin paylaştığı işte o fotoğraflar: