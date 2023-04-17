Selin Şekerci, Kraliçe'nin Zeynep'ini anlattı Selin Şekerci, yeni dizisi Kraliçe'de canlandırdığı Zeynep hakkında konuştu.

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Kraliçe dizisinde ‘Zeynep’ karakterini canlandıran ünlü oyuncu Selin Şekerci, ekranlara döndüğü yeni projesi hakkında konuştu.

Bir yandan da “Sığınak” adlı tiyatro oyununda rol aldığını söyleyen Şekerci, oynadığı karakteri anlattı:

"Zeynep dosdoğru bir kız"

"Dizi çok güzel gidiyor, mutluyum. Oyunum da var, tatlı bir yoğunluk yaşıyorum. Dizide canlandırdığım Zeynep dosdoğru bir kız.

"Aynı benim gibi dimdik"

Onu oynamak bana çok keyifli geliyor. Aynı benim gibi dimdik bir karakter.

"Yüreği katılmış kalmış gibi"

Acılaşmış bir kadın Zeynep. Yüreği katılmış kalmış gibi. Oysa pek de zaman zaman çatıştığı kardeşiyle ortak bir özelliği, o da insanlardan kaçmak, saklanmak için duvarlar örüyor."

Dizide kardeşlerini canlandıran Burcu Özberk ve Özgün Karaman’la iyi anlaştıklarını da anlatan oyuncu, şunları söyledi:

"Birlikte çok eğleniyoruz"

"Aşırı kardeş olduk. Birlikte çok eğleniyoruz. Diziyi şehirden uzak bir yerde çekiyoruz ve yapabileceğimiz tek şey birbirimizle vakit geçirmek.

Kimi zaman huysuzluğu da Zeynep’in duvarı. Çocuğunun olmaması ve kendisini yarım hissetmesi onu şifacılığa daha da yönlendirmiş zamanla…"