Selin Şekerci, Kraliçe'nin Zeynep'ini anlattı
ensonhaber.com

dizisinde ‘Zeynep’ karakterini canlandıran ünlü Selin Şekerci, ekranlara döndüğü yeni projesi hakkında konuştu.

Bir yandan da “Sığınak” adlı tiyatro oyununda rol aldığını söyleyen Şekerci, oynadığı karakteri anlattı:

Selin Şekerci, Kraliçe'nin Zeynep'ini anlattı

"Zeynep dosdoğru bir kız"

"Dizi çok güzel gidiyor, mutluyum. Oyunum da var, tatlı bir yoğunluk yaşıyorum. Dizide canlandırdığım Zeynep dosdoğru bir kız.

Selin Şekerci, Kraliçe'nin Zeynep'ini anlattı

"Aynı benim gibi dimdik"

Onu oynamak bana çok keyifli geliyor. Aynı benim gibi dimdik bir karakter.

Selin Şekerci, Kraliçe'nin Zeynep'ini anlattı

"Yüreği katılmış kalmış gibi"

Acılaşmış bir kadın Zeynep. Yüreği katılmış kalmış gibi. Oysa pek de zaman zaman çatıştığı kardeşiyle ortak bir özelliği, o da insanlardan kaçmak, saklanmak için duvarlar örüyor."

Selin Şekerci, Kraliçe'nin Zeynep'ini anlattı

Dizide kardeşlerini canlandıran Burcu Özberk ve Özgün Karaman’la iyi anlaştıklarını da anlatan oyuncu, şunları söyledi:

"Birlikte çok eğleniyoruz"

"Aşırı kardeş olduk. Birlikte çok eğleniyoruz. Diziyi şehirden uzak bir yerde çekiyoruz ve yapabileceğimiz tek şey birbirimizle vakit geçirmek.

Selin Şekerci, Kraliçe'nin Zeynep'ini anlattı

Kimi zaman huysuzluğu da Zeynep’in duvarı. Çocuğunun olmaması ve kendisini yarım hissetmesi onu şifacılığa daha da yönlendirmiş zamanla…"