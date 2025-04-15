Selin Şekerci rahatsızlandı! Sosyal medyadan hastalığını açıkladı

Haber Merkezi

Birçok başarılı yapımda rol alan oyuncu Selin Şekerci, Instagram hesabından paylaşım yaparak hastalığını açıkladı.

Salgına yakalandığını söyleyen Selin Şekerci, stresten rozaları çıktığını belirtti.

Son dönemlerde ekranlarda yer almayan ama sık sık Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu Selin Şekerci hastalandı.

VİRÜSLER YAKASINI BIRAKMIYOR

15 gündür influenza ile mücadele eden daha sonra strese bağlı rozalarının çıktığını belirten Selin Şekerci, fotoğraf paylaştı. Sağlığın önemine dikkat çeken Şekerci, "Bağırsaklar pert, iyileşiyor muyum derken başka bir şeyle uyanmalı, sürprizli, doludizgin bir virüs." dedi.

Şekerci yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"COVİD'E EL ÖPTÜRDÜ"

"Selamlar, 15 gündür korkunç bir hastalık sürecinden geçiyorum. Stres benim bağışıklığımı öldürür, çocukluğumdan beri lanetim. Allah kimsenin başına vermesin. Günlerce geçmeyen ateş, ağrı, mide bulantıları Covid'e el öptüren berbat bir salgın. Bağırsaklar pert, iyileşiyor muyum derken başka bir şeyle uyanmalı, sürprizli, doludizgin bir virüs.

Toplamaya çalışıyorum biraz daha iyiyim gibi yüzümdeki rozalarım da stresten coştuğundan azcık filtre yaptığım fotoğrafımla durum güncellemesi yapayım istedim, özetle sağlık çok önemli!"