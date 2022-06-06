33 yaşına giren ünlü oyuncu Selin Şekerci, doğum gününü arkadaşlarıyla kutladı.

Kendisi gibi oyuncu sevgilisi İbrahim Selim'le yollarını ayıran Selin Şekerci’nin, geçen cuma doğum günüydü.

Güzel oyuncu, doğum gününü bir grup arkadaşıyla Asmalımescit’te kutlama yaptı.

"Duvar ördüm kendime"

Pandemi sonrası bu partinin kendisine çok iyi geldiğini söyeyen oyuncu, “Pandemide geçen yılların acısını çıkarttım. Mis gibiydi. Sokakta eğlenmeyi ne kadar özlemişim. Yıllardır o kadar çok duvar ördüm ki kendime! Yavaştan yavaştan koca bir balyoz indirdim.” dedi.

Selin Şekerci sokakta eğlendi VİDEO

