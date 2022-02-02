Selin Şekerci: Utangaç biriyim

Ekranların sevilen oyuncularından güzel oyuncu Selin Şekerci, kendini anlattı.

Şu sıralar en son rol aldığı “Benden Ne Olur” filmiyle konuşulan güzel oyuncu Selin Şekerci, bir derginin bu ayki sayısında kapak oldu.

Değişik bir güzelliği olan Şekerci, kendini anlattı. Görünenin tam aksine bir kadın olduğunu söyleyen Şekerci, "Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim ama değilim." dedi.

Ekranın dışında nasıl bir kadın olduğunu şöyle anlattı:

"KIRILGANIM"

“Ekranda oynadığım karakterler genelde güçlü ve korkusuz kadınlar. Selin’de de var o ama ben daha utangaç ve kırılganımdır. Küçük bir dünyam var, en önem verdiğim şey korunaklı olmak. Güvenli alanımın dışına çıkamam hiç. O yüzden anksiyete sahibiyim aslında."

"Kendinize dair yıkmak istediğiniz bir önyargı var mıdır?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Arıza bilinirim; arıza ve soğuk. Çalışkanımdır çünkü en iyisini yapmak isterim. Bireysel sınırlarım çokçadır. Aptal yerine konmak en büyük kâbusumdur. Ama asla taviz veremeyeceğim şey, günü kurtarmak için ‘ayıya dayı’ hiç diyemedim. Ayrıca içimde hep bir çocuk kaldı galiba büyütemediğim.”

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