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- Selin Şekerci ve İbrahim Selim ayrıldı
Selin Şekerci ve İbrahim Selim ayrıldı
7 aydır birlikte olan Selin Şekerci ve İbrahim Selim çiftinin ayrıldığı iddia edildi.
- Haber Merkezi
- 14.01.2022 - 09:13
Selin Şekerci'nin, meslektaşı İbrahim Selim'in programına konuk olmasından sonra başlayan aşktan kötü haber geldi.
Yaz aylarında sürpriz bir aşka yelken açan Selin Şekerci ile İbrahim Selim, ilk kez Marmaris tatilinde deniz ve güneşin tadını çıkarırken objektiflere yansımıştı.
7 AY SÜRDÜ
7 aydır aşk yaşayan ve birlikte yaşamay başlayan ünlü çifttin geçtiğimiz hafta ilişkilerini bitirdiği ortaya çıktı.
Çiftin, anlaşamadıkları için dostça ayrıldığı söyleniyor.