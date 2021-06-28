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    Selin Şekerci'nin yeni aşkı İbrahim Selim

    Ünlü oyuncu Selin Şekerci ile İbrahim Selim, yaklaşık 2 aydır aşk yaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 09:55
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 10:15
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    Selin Şekerci'nin yeni aşkı İbrahim Selim

    Oyuncu İbrahim Selim'in, sunduğu programa nisan ayında konuk olan Selin Şekerci ile birliktelik yaşadığı ileri sürüldü.

    2 AY OLDU

    İkilinin, yaklaşık bir aydır birlikte olduğu ve ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih ettiği konuşuluyor. Yakın çevreleri ise, çok yakıştıklarını ve mutlu olduklarını dile getirdi.

    Çift, haklarında çıkan haberlerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

    Nisan ayında İbrahim Selim'in sunduğu programa konuk olan oyuncu, bu fotoğrafı Instagram'dan, "Birbirimizi özlemişiz." ifadeleriyle paylaşmıştı.

    Selin Şekerci nin yeni aşkı İbrahim Selim #1

    Selin Şekerci nin yeni aşkı İbrahim Selim #2

    Selin Şekerci nin yeni aşkı İbrahim Selim #3

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