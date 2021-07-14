Selin Yağcıoğlu ile Berk Atan'dan yeni fotoğraf

Selin Yağcıoğlu ile Berk Atan'dan yeni fotoğraf

Geçtiğimiz günlerde aşklarını ilan eden Selin Yağcıoğlu-Berk Atan çifti, objektif karşısına geçti.

Gönül Dağı dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu aşk yaşamaya başladı. Çift, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladıkları mesajlarla aşklarını ilan etti.

"ÇOK GÜZELSİN BE İNSAFSIZ!"

Atan, Selin Yağcıoğlu'na "Çok güzelsin be insafsız!" yorumunu yaparken, Yağcıoğlu da kalp emojisiyle cevap verdi.

"CANIM BENİM"

Ardından aşklarını sosyal medyaya taşıyan çiftten yeni fotoğraf geldi. Atan, sevgilisi ile birlikte verdiği pozu Instagram'dan paylaştı. Ünlü oyuncu, gönderisini, "Benim canım..." notuyla yayınladı.

Çifte takipçilerinden çok sayıda "Mutluluklar" mesajları yağdı.