Euro
10.1705
0.06%
Dolar
8.624
0.05%
Altın
502.52
0.31%
Borsa
1.357
0.78%
Bitcoin
276.847
-3.74%
EXEN Coin
26.13
-1.84%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Selin Yağcıoğlu ile Berk Atan'dan yeni fotoğraf

    Geçtiğimiz günlerde aşklarını ilan eden Selin Yağcıoğlu-Berk Atan çifti, objektif karşısına geçti.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 10:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Selin Yağcıoğlu ile Berk Atan'dan yeni fotoğraf

    Gönül Dağı dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu aşk yaşamaya başladı. Çift, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladıkları mesajlarla aşklarını ilan etti.

    "ÇOK GÜZELSİN BE İNSAFSIZ!"

    Atan, Selin Yağcıoğlu'na "Çok güzelsin be insafsız!" yorumunu yaparken, Yağcıoğlu da kalp emojisiyle cevap verdi.

    "CANIM BENİM"

    Ardından aşklarını sosyal medyaya taşıyan çiftten yeni fotoğraf geldi. Atan, sevgilisi ile birlikte verdiği pozu Instagram'dan paylaştı. Ünlü oyuncu, gönderisini, "Benim canım..." notuyla yayınladı.

    Çifte takipçilerinden çok sayıda "Mutluluklar" mesajları yağdı.

    Selin Yağcıoğlu ile Berk Atan dan yeni fotoğraf #1

     

    Selin Yağcıoğlu ile Berk Atan dan yeni fotoğraf #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir