Selin Yeninci bikinisiyle ATV'ye bindi

Oyuncu Selin Yeninci, çıktığı tatilden bikinisiyle ATV sürdü.

Son olarak "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde "Saniye" karakterine hayat veren oyuncu Selin Yeninci, dizisi final yapınca soluğu tatilde aldı.

ATV pozları

Bikinisiyle ATV süren Yeninci, o karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Motorun üzerinde sere serpe poz veren Selin Yeninci sosyal medyada konuşulayı başardı.

Selin Yeninci'ye bazı hayranları çok beğenirken bazılar da eleştirdi.