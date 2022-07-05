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- Selin Yeninci bikinisiyle ATV'ye bindi
Selin Yeninci bikinisiyle ATV'ye bindi
Oyuncu Selin Yeninci, çıktığı tatilden bikinisiyle ATV sürdü.
- Haber Merkezi
- 05.07.2022 - 12:16
Son olarak "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde "Saniye" karakterine hayat veren oyuncu Selin Yeninci, dizisi final yapınca soluğu tatilde aldı.
ATV pozları
Bikinisiyle ATV süren Yeninci, o karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.
Motorun üzerinde sere serpe poz veren Selin Yeninci sosyal medyada konuşulayı başardı.
Selin Yeninci'ye bazı hayranları çok beğenirken bazılar da eleştirdi.