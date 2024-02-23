Selma Ergeç, Hazar Ergüçlü'yü övdü: "Sezar’ın hakkı Sezar’a" Selma Ergeç, 'İnci Taneleri' dizisindeki rol arkadaşı Hazar Ergüçlü'yü yere göğe sığdıramadı.

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ensonhaber.com

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrol oynadığı 'İnci Taneleri'nde pavyonda çalışan 'Dilber' karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'ye övgü gelmeye devam ediyor.

Aynı dizide Piraye karakterine hayat veren Ergeç, rol arkadaşı Hazar Güçlü’nün çok konuşulan dans sahneleri hakkında konuştu.

"Hazar olağanüstü"

Hazar Ergüçlü’nün oyunculuğunu çok beğendiğini söyleyen Ergeç, : “Sezar’ın hakkı Sezar’a. Herkes şahane oynuyor ama Hazar olağanüstü performans gösteriyor. Şapka çıkarıyorum ona.” diye konuştu.