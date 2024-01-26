Sema Şimşek ile Burak Hakkı'nın oğlu Rüzgar 16'ncı yaşına girdi Eski model Sema Şimşek, Burak Hakkı ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Rüzgar'ın yeni yaşına özel bir paylaşım yaptı.

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1994'te Best Model of Turkey birincisi seçilen Sema Şimşek, 2001 yılında Burak Hakkı ile dünyaevine girmişti. İkili 10 yıl süren evliliklerini 2012 yılında tek celsede bitirmişti.

Yaş 16

Bu evlilikten bir çocukları bulunan Sema Şimşek ile Burak Hakkı'nın oğlu Rüzgar, 16'ncı yaşına girdi.

Hastane odası fotoğrafı paylaştı

Rüzgar'ın yeni yaşına özel sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Sema Şimşek, oğlunu dünyaya getirdikten sonra hastane odasında çektirdiği fotoğrafları yayınladı.

"İyi ki ama iyi ki beni seçtin"

Sema Şimşek, oğlu Rüzgar'a; "İyi ki ama iyi ki beni seçtin. Hoş geldin 16, hoş geldin kalbimin en ferah yeri.

"Hepsi kabulüm"

Sevincim, mutluluğum, kaygım, korkularım hoş geldin. Hepsi kabulüm sen sağlıklı olduğun sürece... Seni o koca aklının alamayacağı kadar çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki doğdun." sözleriyle seslendi.

Burak Hakkı da paylaşım yaptı

Burak Hakkı da oğlunun doğum gününü; "Hep mutlu ol. Nice mutlu yıllara." sözleriyle kutladı.