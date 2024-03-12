Semicenk asker oldu! Sakalsız halini gören şok oldu

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Gerçek ismi Cenk Baş olan ve son dönemde şarkılarıyla dikkat çeken Semicenk, vatani görevini yerine getirmek için Isparta'ya gitti ve birliğine teslim oldu. Ünlü şarkıcının askeriye girmeden önce verdiği pozlar sosyal medyaya düştü.
Son konserini Bursa'da verdi
Semicenk, vatani görevini yerine getirmeye gitmeden önce son konserini önceki akşam Bursa Osmangazi Meydanı’nda vermişti.
Konser boyunca şarkılarını alanı dolduran 100 bin kişiyle beraber seslendiren Semicenk, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatmıştı.
“En büyük asker bizim asker”
Konser sonunda hayranları sanatçıyı “En büyük asker bizim asker” tezahüratları eşliğinde askere uğurlamıştı.
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