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Semicenk asker oldu! Sakalsız halini gören şok oldu

Semicenk asker oldu! Sakalsız halini gören şok oldu Son dönemin popüler şarkıcılarından; Fark Ettim, Mesafe gibi şarkılarıyla dinleyicinin gönlünde taht kuran Semicenk, askere gitti.