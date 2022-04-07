Semih Öztürk'ten Ardahan yorumu

Survivor Ekstra'nın eski yorumcusu Semih Öztürk, yorum yapmadan duramıyor.

Survivor Ekstra programından ani bir kararla ayrılan ve kovulduğu iddia edilen Semih Öztürk, Survivor yorumlarını sosyal medya hesabından yapıyor.

"Potaya yazmayı yasaklamış"

Öztürk, son yorumuyla gündem oldu. Semih Öztürk paylaşımında, "Mahalle baskısıyla kendilerinin potaya yazılmasını yasakmış gibi kabul ettirip diğerlerini ezen yarışmacılar var. Bunlar öyle bir yapılanma oluşturdular ki 5 ay yatsalar, herkesi fırçalalar da takım arkadaşları tarafından yine yazılmayacaklar. Tebrikler mi diyeyim, ayıp mı bilemedim." dedi.

Programdan neden ayrıldığına dair hiçbir açıklama yapmayan Öztürk, yorumlarına şöyle devam etti:

"Duygularıyla oynadılar"

"Bazı yarışmacılar hiçbir zaman tehdit görmedikleri Ardahan’ı bugünlere kullanmak için sakladılar. Yoksa Ardahan’ın varlığı ya da yokluğuyla ilgili bir duygu ya da düşünceleri hiçbir zaman olmadı. Ardahan’ın duygularıyla oynadılar ve bunu hiç acımadan yaptılar. Kimdir bunlar?