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    Semih Şentürk, tatilde

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk eşi Pınar Şentürk ile Bodrum'a gitti.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2020 - 14:57
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    Semih Şentürk, tatilde

    Koronavirüs salgını sebebiyle evine kapanan eski futbolcu Semih Şentürk, normalleşmeye uydu ve eşi Pınar Şentürk ile soluğu Bodrum'da aldı.

    Önceki gün Yalıkavak'ta görüntülenen çift, denizde adeta çocuklar gibi eğlendi.

    EŞİNİN GÖZLERİNİ DÖVME YAPTIRDI

    17 yıldır evli olan çiftten eski futbolcu, bir dönem eşinin gözlerini sırtına dövme olarak yaptırmıştı.

    Semih Şentürk, tatilde #1

    Semih Şentürk, tatilde #2

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